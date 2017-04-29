تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حياته قبل تولي منصب الرئاسة، وكيف فاجأته طبيعة الحياة في البيت الأبيض التي فوجيء أنها ليست أقل عناء من العيش خارجه.

وقال ترامب، في مقابلة مع وكالة “رويترز”، إنه “أحب” أسلوب حياته القديمة “التي كان مليئة بالأحداث”.

وأضاف: “إن العمل هنا أكثر مما كنت أقوم به في حياتي السابقة، وكنت أحسب أن المهمة هنا أسهل.”

وأثارت تصريحات الرئيس الأمريكي موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى الكثير من المستخدمين على تلك المواقع أن تصريحات ترامب كانت مفاجأة، تماما مثل “المفاجأة” التي اكتشفها بعد دخوله المكتب البيضاوي.

وقال ترامب إن الفترة التي مضت على وجوده في البيت الأبيض مرت وكأنها قرن من الزمن، مستدعيا الذكريات أيام كان في “شرنقته الخاصة”، على حد تعبيره.

وأضاف: “اشتقت كثيرا إلى حياتي القديمة.”

وقال أحد المستخدمين: “أعرف كيف يشعر ترامب، لقد أحببت حياتي القديمة قبل أن ينتخب رئيسا.”

لكن آخرين رأوا أن الرئيس، كنجم تليفزيون واقع له جمهور كبير كان يتابع ماذا يفعل في حياته، أظهر صراحة أثناء المقابلة، وهو ما أثنوا عليه.

في حين تساءل آخرون عما يمكن أن يجعل حياة ترامب، كرئيس للولايات المتحدة، أصعب من حياته السابقة، مثل أن يقرر الكونجرس إقالته حال الإقرار بوجود تضارب شديد في المصالح.