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فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لاستقبال أبو مازن
مطار القاهرة‎

فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لاستقبال أبو مازن

السبت، 29 ابريل 2017 10:51 ص
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فتح منذ قليل، مسئولو مطار القاهرة الدولي، الصالة الرئاسية استعدادا لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لبحث الأوضاع العاجلة والمهمة على الساحتين الفلسطينية والعربية.

كما انتظمت الخدمات الأمنية المرورية بمحيط الصالة وعلى الطرق المؤدية من وإلى المطار، وسط عمليات تمشيط موسعة لمحيط الصالة بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات.

يأتي اللقاء في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين بشأن مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتأكيد موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية التي تحتفظ بمكانتها على قمة أولويات السياسة المصرية الخارجية، باعتبارها القضية العربية المحورية.

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