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مروان خوري: خجلي سبب فشلي في التمثيل
مروان خوري

مروان خوري: خجلي سبب فشلي في التمثيل

السبت، 29 ابريل 2017 10:39 ص

قال الفنان مروان خورى، أنه حاول التمثيل لكنه فشل بسبب خجله، مؤكدا أن المطرب ليس بالضرورة أن يتحول إلى ممثل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كل يوم جمعة”، المذاع على قناة “أون إي”، تقديم عمرو أديب، أن الممثلين الذين دخلوا عالم التمثيل أحبهم الجمهور، وبعضهم قدم أغاني من خلال ظهوره على شاشات التليفزيون، مثل الفنان عبد الحليم حافظ.

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