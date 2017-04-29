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تركيا تحظر على مواطنيها الدخول لموقع "ويكيبيديا"
موقع ويكيبيديا

تركيا تحظر على مواطنيها الدخول لموقع "ويكيبيديا"

السبت، 29 ابريل 2017 10:38 ص
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أعلنت مراقبة الإنترنت، اليوم السبت أن السلطات التركية حظرت الدخول لموسوعة الإنترنت الشهيرة “ويكيبيديا” لكافة مستخدمي الإنترنت في تركيا.

وأوضحت مجموعة “بلوكس” التركية لمراقبة الإنترنت، بحسب وكالة “فرانس برس”، أنه في اعتبارا من الساعة 05:00 صباحا بتوقيت جرينتش، لم يتمكن مستخدمو الإنترنت في تركيا من الدخول إلى موقع “ويكيبيديا” بجميع النسخ اللغوية الخاصة بالموقع.

وأوضح الموقع أن هناك أمرا إداريا من السلطات التركية، بحسب ما نقله مراسلو الوكالة الفرنسية.

وأوضحت الوكالة أن سكان إسطنبول لم يتمكنوا منذ صباح السبت من الوصول إلى أي صفحة من صفحات ويكيبيديا.

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