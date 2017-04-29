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اليوم.. محاكمة الفنانة عبير الشرقاوي
عبير الشرقاوي

اليوم.. محاكمة الفنانة عبير الشرقاوي

السبت، 29 ابريل 2017 10:31 ص

تنظر محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، اليوم السبت محاكمة الفنانة عبير الشرقاوى في اتهامها بسب وقذف طليقها.
كان طليق الفنانة عبير الشرقاوي، قد أقام دعوى قضائية تحمل رقم“9820 لسنة 2016”، يتهمها فيها بالسب والقذف في عدة مناسبات، وأنها تعرضت لسيرته وأهانت كرامته.
يذكر أن محكمة جنح الدقي كانت قد برّأت طارق محمد صلاح الدين “طبيب نفسي”، طليق الفنانة، ومحاميه أحمد عبدالفتاح، من اتهامهما بسب وقذف الفنانة في الدعوى رقم“2466 لسنة 20166”.

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