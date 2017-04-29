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مصرع 6 أشخاص عقب اصطدام مقطورة بخمس سيارات شمال شرقي باكستان
تحطم حافلة ـ باكستان‎

مصرع 6 أشخاص عقب اصطدام مقطورة بخمس سيارات شمال شرقي باكستان

السبت، 29 ابريل 2017 10:35 ص
وكالات

لقى ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر بجروح بعدما اصطدمت مقطورة بخمس سيارات بمدينة أبوت آباد فى إقليم خيبر بختونخوا شمال شرقى باكستان.
وذكرت قناة “جيو” الباكستانية اليوم السبت أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم على الفور، بينما لفظ أثنان آخران أنفاسهما الأخيرة فى المستشفى، ويجرى إسعاف المصابين.
من جانبها، فتحت الشرطة تحقيقا فى الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد المتسبب فى وقوعه.

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