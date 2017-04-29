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الطيران السوري يستهدف مواقع لمسلحين شرقي دمشق
الطيران السوري الحربي يقصف المدن

الطيران السوري يستهدف مواقع لمسلحين شرقي دمشق

السبت، 29 ابريل 2017 10:45 ص
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قصفت طائرات الجيش السورى اليوم السبت، مواقع لمسلحين في حيى القابون وجوبر شرقي مدينة دمشق حسبما نقلت وكالة ” سبوتنيك” الروسية.

يذكر أن مركز الدفاع المدني السورى أفاد أن القوات الحكومية قصفت مواقع المعارضة فى حى القابون شرقى العاصمة دمشق بـ18 صاروخا من نوع أرض- أرض.

وأشارت مصادر محلية سورية إلى استمرار الاشتباكات بين الجيش السورى ومسلحى المعارضة على محاور فى أحياء جوبر وبرزة والقابون شرقى دمشق .

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