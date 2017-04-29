يلتقي فريق اتحاد جدة مع فريق الفيصلي مساء اليوم السبت ضمن مباريات المرحلة 25 للدوري السعودي الممتاز.

ومن المتوقع أن يشارك المهاجم المصري الشاب محمود عبد المنعم ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه اتحاد جدة في مباراة اليوم.

ويدخل اتحاد جدة المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يحتل الفيصلي المركز التاسع برصيد 26 نقطة.