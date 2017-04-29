اليوم.. الحكم على 6 مفصولين بحزب الوفد بتهمة استعراض القوةالسبت، 29 ابريل 2017 10:28 ص
تنظر اليوم السبت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وأمانة سر ضياء الدين صبحى، القضية رقم 17579 لسنة 2016، التى يتهم فيها رئيس حزب الوفد السابق للنائب العام، 4 أعضاء مفصولين و2 موظفين باستعراض القوة، للحكم.
والمتهمون هم: رامى س. والسيد م. ومحمد ا. ووائل ع. وأشرف م. ورامى ع.
تعود تفاصيل الواقعة لشهر أبريل سنة 2016 بتقدم محامى الدكتور السيد البدوى محمد شحاته، بصفته رئيس حزب الوفد، ببلاغ يحمل الرقم 3957 لسنة 2016، يتهم محمد فؤاد محسن بدراوى وشهرته فؤاد بدراوى، والمفصول من الحزب، باقتحام المقر الرئيسى للحزب بمعاونة مجموعة من الأعضاء المفصولين وغيرهم، واستيلائه على البوابة الرئيسية للحزب، وبوابة الثانية المؤدية للحزب، والاستيلاء على مفاتيح الحزب وذلك بمعاونة بعض موظفى الحزب وإجبار البعض الآخر من موظفى الحزب على ترك أماكنهم بالمكاتب وتسليمهم لتلك المكاتب ومنع دخول الأعضاء وموظفى الجريدة من مباشرة عملهم.
-
نجاة حنان مطاوع من موت محقق بعد تصادم سيارتها بمقطورة
تعرضت الفنانة حنان مطاوع إلى حادث سير كبير، بعد تصادم سيارتها مع سيارة مقطورة تسير بشكل عكسى، ولكنها نجت منها دون التعرض لأى إصابات. وكتبت حنان عبر حسابها بموقع ...Fri, 28 Apr 2017 11:50:49 GMT
-
الإسماعيلي يصطدم بالمصري في ديربي القناة
يلتقى الإسماعيلى مع المصرى فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، فى مباراة صعبة ...Fri, 28 Apr 2017 07:56:23 GMT
-
بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية «حادة»
قال وحيد سعودي، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن الوقت الحالي يعتبر النصف الأول من فصل الربيع والذي يُعرف عنه بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، ...Fri, 28 Apr 2017 08:25:52 GMT
-
الزمالك يواجه طنطا اليوم بالجولة الـ26 من الدوري
فى مهمة ليست سهلة كما وصفها الجهاز الفنى للزمالك يحل فى الرابعة من عصر اليوم الجمعة، الفريق الأبيض ضيفًا على طنطا، باستاد غزل المحلة فى قلعة الفلاحين، ضمن منافسات ...Fri, 28 Apr 2017 07:29:54 GMT
-
الأمن يقتحم «البؤر الإجرامية».. ويضبط 1364 «هارباً» - محيط
وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، حملات أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية. واقتحمت قوات الأمن، على ...Fri, 28 Apr 2017 11:34:32 GMT
-
البترول: توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة بمدينتى الدلنجات وأبوالمطامير
أعلنت وزارة البترول اليوم ، أن القطاع نجح في إطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة بمدينتى الدلنجات وأبوالمطامير بمحافظة البحيرة، بخلاف مناطق ومدن شبراخيت وزاوية غزال ...Fri, 28 Apr 2017 08:30:34 GMT
-
الاقتصادية لقناة السويس: تطوير ميناء غرب بورسعيدFri, 28 Apr 2017 07:56:22 GMT
-
مزج هذه الأطعمة سوياً يعرضك لأضرار صحية - محيط
يعتقد كثيرون أن مزج الأطعمة المختلفة مع بعضها البعض يحقق تنوعاً في العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وأنه أمر لا ضرر فيه، بل تقوم عليه…Thu, 27 Apr 2017 18:49:02 GMT
-
الخارجية ترد على "تقييم" برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر
علقت وزارة الخارجية على جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر مؤخرًا، وما تضمنته من مطالبات من جانب الشهود ...Thu, 27 Apr 2017 11:53:47 GMT