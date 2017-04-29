تنظر اليوم السبت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وأمانة سر ضياء الدين صبحى، القضية رقم 17579 لسنة 2016، التى يتهم فيها رئيس حزب الوفد السابق للنائب العام، 4 أعضاء مفصولين و2 موظفين باستعراض القوة، للحكم.

والمتهمون هم: رامى س. والسيد م. ومحمد ا. ووائل ع. وأشرف م. ورامى ع.

تعود تفاصيل الواقعة لشهر أبريل سنة 2016 بتقدم محامى الدكتور السيد البدوى محمد شحاته، بصفته رئيس حزب الوفد، ببلاغ يحمل الرقم 3957 لسنة 2016، يتهم محمد فؤاد محسن بدراوى وشهرته فؤاد بدراوى، والمفصول من الحزب، باقتحام المقر الرئيسى للحزب بمعاونة مجموعة من الأعضاء المفصولين وغيرهم، واستيلائه على البوابة الرئيسية للحزب، وبوابة الثانية المؤدية للحزب، والاستيلاء على مفاتيح الحزب وذلك بمعاونة بعض موظفى الحزب وإجبار البعض الآخر من موظفى الحزب على ترك أماكنهم بالمكاتب وتسليمهم لتلك المكاتب ومنع دخول الأعضاء وموظفى الجريدة من مباشرة عملهم.