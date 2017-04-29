التقى قادة دول جنوب شرق آسيا اليوم السبت، تحت حراسة مشددة في الفلبين لعقد اجتماع مدته يوم واحد، ومن المتوقع أن تكون التوترات في شبه الجزيرة الكورية وفي بحر الصين الجنوبي في صدارة جدول الأعمال.

وتم نشر أكثر من 40 ألف ضابط وجندي من الشرطة لتعزيز الأمن أثناء انعقاد قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، المؤلفة من 10 أعضاء في مانيلا.

وأصيب 14 شخصًا في انفجار قنبلة أنبوبية ليل الجمعة في منطقة كويابو، التي تبعد نحو 6 كيلومترات من موقع القمة.

وقال قائد الشرطة رونالد ديلا روزا إن الانفجار لا يشكل خطرًا على الاجتماع، ولم يكن هجومًا إرهابيًا لكنه يأتي في إطار “حرب عصابات” تنفذها عناصر إجرامية.

ويتوقع أن يحث قادة آسيان اليوم السبت كوريا الشمالية على “الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تنتهك التزاماتها الدولية وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، وفقًا لمسودة بيان من المقرر أن يصدر كاملا في ختام الاجتماع.

وجاء في البيان أيضًا “تسببت تصرفات كوريا الشمالية في تصعيد التوترات التي يمكن أن تؤثر على السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها”.

ودعا القادة الدول التي تطالب بالسيادة على مناطق في بحر الصين الجنوبي إلى تجنب القيام بأعمال “مثل استصلاح الأراضي والعسكرة التي قد تزيد من تعقيد الوضع”.

يذكر أن هذه أولى قمتين لقادة آسيان هذا العام، وسيعقد الاجتماع القادم في نوفمبر المقبل، في مانيلا أيضًا.

وتضم رابطة آسيان كلا من بروناي وكمبوديا ولاوس وإندونيسيا وميانمار وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.