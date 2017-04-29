قال الجيش الفلبيني اليوم السبت إن القوات الحكومية قتلت قياديا كبيرا في جماعة أبو سياف كان له دور في سلسلة تفجيرات وعمليات خطف بجنوب البلاد.

وقتل القيادي ويدعى الحبسي ميسايا في تبادل لإطلاق النار مع جنود من مشاة البحرية أمس الجمعة في إقليم سولو وهو معقل للجماعة المتشددة التي تربطها صلات بتنظيم داعش وتشتهر بعمليات خطف وذبح الأسرى في حالة عدم دفع الفدى التي تطلبها.

وقال الجيش إن ميسايا تورط في أنشطة عنيفة لأكثر من 15 عاما وكان يعتبر “أحد أشهر الخاطفين في جنوب الفلبين”.

وتعتبر جماعة أبو سياف مثار قلق كبيرا للفلبين ولا يبدو أنها تتخلى عن عمليات الخطف التي يستهدف معظمها بحارة من أندونيسيا وماليزيا وفيتنام. وأسرت الجماعة غربيين وقطعت العام الماضي رأسي كنديين كما ذبحت ألمانيا مسنا في فبراير شباط.

وتقول الحكومة إنها تحقق تقدما في سبيل سحق المتمردين سعيا لمنع داعش من أن يصبح لها موطئ قدم في المنطقة المضطربة القريبة من أندونيسيا وماليزيا.