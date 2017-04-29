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سكرتير «البابا تواضروس»: فرنسيس يترأس أكثر من مليار شخص.. والإرهاب «ظاهرة وقتية»
بابا الفاتيكان والبابا تواضروس
بابا الفاتيكان والبابا تواضروس

سكرتير «البابا تواضروس»: فرنسيس يترأس أكثر من مليار شخص.. والإرهاب «ظاهرة وقتية»

السبت، 29 ابريل 2017 10:38 ص
محيط - خالد الريس

وصف سكرتير البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القمص مكاري حبيب، زيارة البابا فرنسيس “بابا الفاتيكان” بأنها “بركة لمصر والعالم”، مشيرا إلى أنه البابا فرنسيس يرأس أكثر من مليار و300 مليون مسيحي كاثوليكي على مستوى العالم.
وأوضح مكاري من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على قناة “المحور” الفضائية اليوم السبت، أن زيارة البابا تدل على أهمية مصر ومكانتها دون عن باقي دول العالم وأن مصر دولة أمنة، معتبرا ظاهرة الإرهاب بأنها “وقتية وستنتهي”.
وأعلن أن الزيارات المتبادلة بين قيادات الكنيسة المصرية والفاتيكان توطد المحبة وتعزز التعاون بينهما.
وكان البابا فرنسيس “بابا الفاتيكان” قد وصل مصر أمس الجمعة وألتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي كما ألتقى أيضا بعدد من القيادات الدينية من أبرزهم البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

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