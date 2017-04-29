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72 طائرة عسكرية تحلق فوق موسكو.. 9 مايو
طائرات روسية

72 طائرة عسكرية تحلق فوق موسكو.. 9 مايو

السبت، 29 ابريل 2017 10:18 ص
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تشهد العاصمة الروسية موسكو يوم 9 مايو المقبل، عرضا عسكريا بمناسبة ذكرى إحراز الانتصار خلال الحرب التي أشعلتها ألمانيا النازية حين اعتدت على روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة في عام 1941.

وبحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن مجموعة القاذفات الإستراتيجية التي ستشارك في عرض التاسع من مايو 2017 تضم طائرة “تو-16” التي ستترأس المجموعة، و4 طائرات من طراز “تو-22إم3”.

وبصفة الإجمال ستشارك 72 طائرة ومروحية في هذا العرض.

وستحلق المروحيات على ارتفاع 150 مترا بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، بينما تحلق سائر الطائرات الأخرى على ارتفاع يتراوح بين 300 و500 متر بسرعة تقارب 500 كيلومتر في الساعة.

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