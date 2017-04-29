استقبل أطفال صغار يرتدون زي الفرعون الصغير بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، قبيل دخوله المنصة الرئيسية لبدء مراسم القداس الإلهي المقام باستاد الدفاع الجوي.

ووصل البابا فرنسيس، إلى القاهرة، ظهر أمس الجمعة، في زيارة قصيرة تستغرق يومين، تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان، والتي تعد أول زيارة لبابا روما منذ عام 2000 بعد زيارة البابا يوحنا بولس الثاني.

وبدأ بابا الفاتيكان كلمته بـ”السلام عليكم”.