كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة حول هوية ضحيتي الهجوم المسلح، الذي استهدف مواطنين داخل استراحة خاصة، بإحدى مزارع سيهات في محافظة القطيف بالممكلة العربية السعودية .

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”العربية نت” أن الهجوم أسفر عن مقتل رجل الأمن عبدالله الدلبحي، البالغ من العمر 33 عاماً، واختطاف هاشم الزهراني، لافتة إلى أن الأخير يعمل في الإدارة العامة للمرور، وسبق أن تعرض للإصابة قبل عامين بطلقة نارية في القطيف.

من جانبه، كشف زميل الدلبحي، محمد الشهري جانبًا من حياة الشهيد، حيث أوضح أنه يعمل في الجهات الأمنية منذ سنوات وقد أتم زفافه مؤخرا لكن رصاصة الغدر اغتالته وهو في شهر العسل.

وتابع الشهري: “الدلبحي يبلغ من العمر 33 عاماً، وتمت الصلاة عليه بعد صلاة العصر أمس ، بعد أن عُثر عليه مقتولاً في سيارة أمام استراحة خاصة بالقطيف، وأن الدلبحي كان يسكن في الدمام مع والديه المسنين”.

كانت شرطة منطقة الشرقية قد صرحت عند الساعة 5:15 من صباح أمس، بتلقي دوريات الأمن في سيهات، بلاغاً عن تعرض مواطنين لاعتداء من خمسة أشخاص مقنعين بأسلحة رشاشة، وذلك أثناء تواجدهم باستراحة خاصة عائدة لأحدهم داخل المزارع بسيهات، وأنه تم اختطاف أحدهما تحت تهديد السلاح.

واتضح عند وصول رجال الأمن للموقع وجود سيارة المختطف متوقفة في وضع التشغيل بالقرب من بوابة الاستراحة وبداخلها شخص آخر متوفى نتيجة تعرضه لإطلاق نار.