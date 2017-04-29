توقفت جميع خطوط مترو الأنفاق في العاصمة اليابانية طوكيو حوالي 10 دقائق عقب نبأ إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، نشرت كافة محطات قطارات الأنفاق في أرجاء المدينة إعلانا بعنوان “إجراءات السلامة”.

تزامن ذلك مع إعلان سيئول عن إطلاق بيونج يانج صاروخا يرجح أنه باليستي، باتجاه الشمال الشرقي من منطقة بوك تشانج في مقاطعة بيونجان الجنوبية في كوريا الشمالية، والتي تكللت (عملية الإطلاق) بالفشل بحسب مصادر أمريكية.