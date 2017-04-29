وسط تدهور في حالتهم الصحية
إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يدخل يومه الـ13السبت، 29 ابريل 2017 09:32 ص
دخل إضراب الأسرى الفلسطينيين المفتوح عن الطعام اليوم السبت، يومه ال(13) على التوالي، وسط تدهور كبير في حالة معظم الأسرى الذين يخوضون الإضراب في سبيل الحصول على بعض المطالب تتعلق بالزيارات والملف الصحي والتنقلات والتعليم.
وارتفع عدد الأسرى المضربين عن الطعام لأكثر من (1600) أسير يتقدمهم النائب مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات، وعدد آخر من كبار القادة.
ومن المقرر أن تستمر اليوم فعاليات إسناد الأسرى المضربين في جميع محافظات الوطن، والشتات والعالم.
ودعت اللجنة الوطنية لإسناد الأسرى المضربين، أبناء الشعب بمختلف قطاعاته وهيئاته ومؤسساته وقواه للتواجد في خيم الاعتصام وإعلاء الصوت عاليا إسنادا للمضربين في زنازين الاحتلال الإسرائيلي.
يشار إلى أن سياسات الاحتلال القمعية الممارسة بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال دفعت نحو (1600) أسير من أصل 7 آلاف إلى الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 17 أبريل الجاري.
ويلقى هذا الإضراب دعما واضحا من قبل الشارع الفلسطيني الذي يدرك مأساوية الأوضاع الصحية والمعيشية في سجون الاحتلال في ظل وجود (1200) أسير مريض، من بينهم (21) مصابا بمرض السرطان، و(17) يعانون من مشاكل في القلب.
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