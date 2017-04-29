يخوض منتخب مصر للشباب بقيادة حمادة صدقى عصر اليوم السبت ثانى مبارياته الودية أمام الإمارات، والتى تأتى فى إطار استعدادات شباب الفراعنة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا المقبلة.

ويسعى الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى للاستقرار على العناصر الأساسية القادرة على تمثيل المنتخب فى المنافسات الرسمية.

وكانت صفوف الفريق قد اكتملت بانضمام الثنائى عمر مرموش ومحمد رضا لاعبى فريق وادى دجلة بعد وصولهما إلى الإمارات أمس بعد مشاركتهما مع فريقهما فى مباراة سموحة بالدوري.

وتضم بعثة المنتخب حمادة صدقى مديرا فنيا ووليد عطية وتامر حسن وأسامة حسنى مدربين، وإبراهيم عبد العزيز مدربا لحراس المرمي، ومحمد مصطفى متولى طبيبا، وإنسان عاشور إداريا، وخالد أنور للتأهيل.. واللاعبين: رمضان عبد القادر وحسين زكرى ومحمد جمال وعبد الرحمن عمرو وعبد الرحمن عماد، وأحمد عبد القادر وأحمد يوسف وحسين فيصل، وخالد أحمد وعمرو ناصر ومحمد عبد المنعم ومحمد خلف، ومحمد متولى ومحمود صالح ومحمد رجب ومصطفى محمود ، ورشدى أشرف وأحمد غنيم وإسلام سيد، وحمادة فاروق ومحمود البدرى ومحمد كارم ومحمد فخرى ومحمد رضا وعمر مرموش.