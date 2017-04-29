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السبت 29 ابريل 2017 09:30 صباحاً
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ميركل تدعم وزير خارجيتها ضد نتنياهو
انجيلا ميركل المستشارة الالمانيه

ميركل تدعم وزير خارجيتها ضد نتنياهو

السبت، 29 ابريل 2017 09:29 ص
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أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الجمعة مساندتها لوزير خارجيتها زيجمار جابرييل، في الأزمة التي حصلت بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت ميركل لدى سؤالها عما إذا كانت تساند جابرييل: “نعم.. كنا على اتصال وثيق أثناء زيارته لإسرائيل”، مشيرة إلى أنها غالبا ما تلتقي مع جماعات المجتمع المدني أثناء زياراتها الخارجية.

وأضافت ميركل: “الخلاف لا يغير من قناعتنا بأن دعم دولة إسرائيل هو جزء من المصلحة العليا لدولتنا”.

وكان نتنياهو ألغى أمس محادثات كان من المقرر أن تجري بينه وبين جابرييل في إسرائيل، بعد أن اجتمع الأخير مع منظمة “كسر الصمت” المناهضة للسياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وذكر نتنياهو في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية إنه حاول الاتصال هاتفيا بغابرييل لتصفية الأجواء بعد إلغاء المحادثات، لكن وزير الخارجية الزائر لم يشأ أن يجري المكالمة.

وتابع نتنياهو للصحيفة: “آمل بأن يجتمع جابرييل معي في رحلته القادمة لإسرائيل بدلا من أن يجتمع مع جماعة راديكالية هامشية تقوض أمن إسرائيل”.

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