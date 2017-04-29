أردوغان: مستعدون لعلاج جرحى البيشمركةالسبت، 29 ابريل 2017 09:34 ص
أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، استعداد بلاده لاستقبال ومعالجة عناصر من البيشمركة أصيبوا بقصف تركي على جبل سنجار قبل أيام.
وأكدت رئاسة حكومة الإقليم في بيان لها، على هامش الاجتماع الذي جمع بين أردوغان وبارزاني، أن “الرئيس التركي قدم تعازيه لبارزاني بسقوط عدد من البيشمركة بالقصف الجوي التركي على حزب العمال الكردستاني في جبل سنجار”.
ونقل البيان عن أردوغان قوله: “قصف مقرات البيشمركة لم يكن متعمدا، وإنما كان نتيجة خطأ”، معربا عن أسفه لوقوع الحادث.
واعتبر أردوغان أن “وجود مقرات حزب العمال الكردستاني في تلك المنطقة غير مقبول”، مشددا على ضرورة “بذل الجهود لانسحاب المسلحين من هناك”.
وأشار أردوغان إلى أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان العراق وتركيا في مختلف المجالات، مؤكدا ضرورة معالجة المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل عبر الحوار.
من جهته، أعرب نيجرفان بارزاني عن أسفه “لما حدث في سنجار”، لافتا إلى “ضرورة عدم تكرار ذلك”، ومعربا عن أمله في “انسحاب مسلحي حزب العمال من سنجار”، بحسب البيان.
وأكد بارزاني “استعداد الإقليم لتوطيد العلاقات مع تركيا في مختلف المجالات.
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