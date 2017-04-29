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المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه
عمرو الجارحي
عمرو الجارحي

غدًا الأحد

المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه

السبت، 29 ابريل 2017 09:27 ص
كتب- ربيع شعبان

كشف البنك المركزى المصرى اليوم ،عن طرحه  أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ12.2 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية،  غداً الاحد ،وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

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