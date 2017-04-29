رأت الإعلامية ولاء سمير أن سبب ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع هو الفيس بوك.

وأوضحت في حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، أن 95 % من الخيانة الزوجية سببها المرأة، مضيفة أن الاستخدام الخاطئ للفيس بوك وحالة الفراغ العاطفي تؤدي لحالات خيانة عن طريقه كما أن المرأة بعدم مودتها تؤدي إلى انشغال الرجل بمرأة أخرى

وأكدت أن الوعي والمسئولية والمودة والرحمة والتسامح أساس نجاح الحياة الزوجية ونعاني في مجتمعنا من نقص الوعي بين الزوجين ولفتت إلى أن ضعف الحالة المادية تكون أحيانا سبب من أسباب الطلاق.