قال رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي فيكتور أوزيروف إن وحدات الدفاع الجوي الروسي في مناطق الشرق الأقصى أصبحت في حالة تأهب قصوى بعد إجراء بيونج يانج لاختبار صاروخي أمس الجمعة.

وأضاف السيناتور في تصريح لوكالة “نوفوستي” “روسيا تراقب عن كثب ما يحدث في كوريا الشمالية ونسيطر على المجال الجوي في منطقة مسؤولية القوات الجوية الروسية.”

وأشار إلى أن روسيا على بينة من حقيقة أنها ليست هدفا لإطلاق صاروخ كوري شمالي، لكن “هناك جانب تقني، فيمكن أن يحصل بالتقنية أي شيء، لذلك يعمل عسكريونا كل ما بوسعهم لمنع وقوع صواريخ بالصدفة على أراضي روسيا”.

يذكر أن خبراء من الهيئة الفيدرالية للأرصاد الجوية ومراقبة البيئة قاموا بقياس مستوى الإشعاع في المناطق المتاخمة للحدود مع كوريا الشمالية، دون أن يسجلوا أي ارتفاع لهذا المؤشر.