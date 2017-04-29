في موقف مثير للجدل، انسحب رجل يدعى “محمد المغربي” من برنامج “هتكلم” المذاع عبر فضائية ” القاهرة والناس” ، وذلك بعد اتهام ضيوف البرنامج له بالنصب كما اتهمه بعض مشاهدي البرنامج بالنصب .

وأكدت سيدة تدعي أم حسام أنها تعاني من آلام بالمفاصل واخذ من 6 آلاف دولار فأعطاها زيت لكي تضعه على مكان الألم ولكن الزيت تسبب في إصابتها بمرض الانزيما وحاول المغربي أن ينفي هذا الاتهام ولكن المتصلة نهرته بشده قائلة “لوكنت تعرف ربنا مكنتش تعمل كده” .

وفي المقابل، انفعل المفكر السلفي “وليد إسماعيل” على المغربي الذي يزعم ممارسته لما يسمى “الطب النبوي” قائلًا : “ليه بتقول طب نبوي؟ هو أنت نبي ؟ أنا بدافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اللي أنت بتتاجر باسمه” .. مضيفًا: “أنت لا شيخ ولا حاجة”.

وزاد بقوله “أنا اسمي الشيخ محمد المغربي وأنا شيخ غصب عنك .. وأنا مقدرش أكمل معاك” وهو الأمر الذي دفع مقدمة البرنامج بسمة وهبي إلى الاعتذار للمشاهدين عن استضافته .