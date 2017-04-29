صحيفة: هازارد وقع على عقود مبدئية مع ريال مدريدالسبت، 29 ابريل 2017 09:24 ص
كشفت تقارير صحفية بلجيكية، عن اقتراب إدين هازارد، لاعب وسط ميدان تشيلسي، من الانتقال لصفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة “Sport Football” البلجيكية، إن “هازارد، وقَّع على عقود مبدئية مع ريال مدريد، خلال الشهور الماضية؛ تمهيدًا لضمه في نهاية الموسم الموسم”.
وأشارت إلى أن “نائب رئيس ريال مدريد جوزيه سانشيز، عقد جلسة مع وكيل اللاعب، بمدينة بروكسل البلجيكية، في نوفمبر/تشرين ثان الماضي”.
ورغم سعي إدارة تشيلسي، لقطع الطريق على ريال مدريد، بتجديد عقد هازارد خلال الفترة الحالية إلا أن هازارد رفض التجديد.
وقال النجم البلجيكي في هذا الصدد: “لن أُوقِّع على أي عقود حاليًا. كل تركيزي منصب على آخر شهر بالموسم، وسنتحدث لاحقًا”.
ويقدم هازارد أداءً مميزًا رفقة البلوز هذا الموسم، حيث شارك في 37 مباراة في كل المسابقات حتى الآن، وسجل 16 هدفًا، وصنع 7 أهداف.
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