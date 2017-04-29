أعلن اليوم رسميا في العاصمة الادارية الماليزية بوتراجايا أن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيقوم بزيارة تاريخية لماليزيا بصفته أول حاكم للبحرين يزور ماليزيا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1974.

وقال نائب وزير الخارجية الماليزي “ريزال ميريكان ناينا ميريكان”، إن عاهل البحرين سيبدأ زيارته الأولى لماليزيا غدا الاحد الموافق 30 أبريل الجاري وحتى 3 مايو القادم .

وأضاف في تصريحات أدلى بها لوكالة انباء “برناما” الماليزية أن زيارة عاهل البحرين لماليزيا جزء من جولته لدول جنوب شرقي آسيا، ومن المتوقع أن يتوجه إلى دولة بروناي دار السلام بعد ماليزيا .

ومن المقرر أن يلتقي عاهل البحرين نظيره الماليزي السلطان محمد الخامس، ويجتمع مع رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق .

وقال ميريكان إن العلاقات التجارية كانت بشكل عام على مستوى معتدل حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين ماليزيا والبحرين في عام 2016 ما قيمته 5ر861 مليون رنجيت ماليزي نحو 198 مليون دولار أمريكي مما جعل البحرين تاسع أكبر شريك تجاري لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط.