تنظر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة المنعقده بعابدين، برئاسة المستشار أسامة صبرى، اليوم السبت، الاستئناف على حكم محكمة أول درجة القاضى بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بما تضمنته من إعادة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قضت بداية أبريل، بقبول الدعوى التى تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وقضت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين أرقام 43709-43866 لسنة 70 قضائية، والحكم الصادر فى المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 174236 واللذين قضيا ببطلان توقيع الاتفاقية واعتبارهما جميعا منعدمى الأثر.