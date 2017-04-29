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وكيل فيراتي يكشف حقيقة اجتماعه بإدارة برشلونة
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وكيل فيراتي يكشف حقيقة اجتماعه بإدارة برشلونة

السبت، 29 ابريل 2017 09:05 ص
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كشف دوناتو دي كامبلي، وكيل أعمال الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان حقيقة اجتماعه بإدارة نادي برشلونة لبحث إمكانية انتقال اللاعب للفريق الكتالوني الصيف المقبل.

وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت مؤخرًا اجتماعا بين دي كامبلي وإدارة نادي برشلونة، لبحث إمكانية انتقال فيراتي لبرشلونة الموسم المقبل.

وقال كامبلي في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “لقاء مع برشلونة؟ هذا ليس صحيحًا، لقد ذهبت لمشاهدة مباراة في دوري الأبطال فقط”.

ووضع دي كامبلي حدًا للمزيد من الشائعات وقال: “سوف أذهب إلى فرنسا لمشاهدة مباراة يوفنتوس وموناكو في دوري أبطال أوروبا”.

ويعتبر فيراتي أحد أكثر الأسماء المطلوب في السوق الأوروبي في الصيف المقبل، خاصة في إسبانيا وإيطاليا.

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