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مستوطنون يؤدون رقصات استفزازية في باحة باب العامود بالقدس
مستوطنون يهود في فلسطين

مستوطنون يؤدون رقصات استفزازية في باحة باب العامود بالقدس

السبت، 29 ابريل 2017 09:21 ص
أ ش أ

أدت مجموعة من المستوطنين اليهود صباح اليوم السبت، رقصات تلمودية استفزازية في باحة باب العامود (أحد أشهر أبواب القدس القديمة) بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الاحتلال أعلن عن إجراءات مشدّدة منذ منتصف الليلة الماضية، تزامناً مع إغلاق الضفة وقطاع غزة، بذريعة الأعياد اليهودية، ومن المتوقع تصاعُد عربدات المستوطنين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة خلال توجهها إلى باحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى).

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