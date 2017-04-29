الجيش الكوري الجنوبي يحذر من التصرفات "المتهورة" للشطر الشماليالسبت، 29 ابريل 2017 09:04 ص
حذر الجيش الكوري الجنوبي اليوم السبت من التصرفات المتهورة للشطر الشمالي بعد أن أطلقت صاروخا بالستيا صباح اليوم.
وقالت هيئة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية، في بيان لها نقلته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، إن الاستفزازات الصاروخية المستمرة لكوريا الشمالية تمثل انتهاكا سافرا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتحديا خطيرا للشعب الكوري الجنوبي والتحالف الكوري الجنوبي - الأمريكي وأيضا المجتمع الدولي.
وذكرت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي حذر مجددا من الاستفزازات العسكرية المستمرة من قبل كوريا الشمالية، داعيا الشمال إلى الامتناع عن تصرفاتها المتهورة.
وأكدت أن كوريا الشمالية ستدفع ثمن مواصلتها الاستفزازات العسكرية، وتجاهلها لتحذيرات الجيش الكوري الجنوبي.
يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخ البالستي الساعة 5:30 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لكوريا في منطقة بوك تشانج بمحافظة بيونج آن الجنوبية، غير أنه يعتقد بأن الإطلاق انتهى بالفشل .. ووصل الصاروخ إلى ارتفاع 71 كلم، وطار عدة دقائق، وانفجر في الجو.
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