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وزيرا الصناعة والاستثمار يفتتحان اليوم قرية جهينة بسوهاج بعد تطويرها
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

وزيرا الصناعة والاستثمار يفتتحان اليوم قرية جهينة بسوهاج بعد تطويرها

السبت، 29 ابريل 2017 09:10 ص
أحمد زكي

يفتتح اليوم وزيرا الصناعة والتجارة والاستثمار والتعاون الدولي قرية جهينة بسوهاج بعد تطويرها، بتكلفة 4 ملايين و800 ألف جنيه.

وشملت اعمال التكوير التي تبرعت بها جمعية الاورمان وشركة حديد المصريين، 50 منزلا بالأثاث، اضافة إلى تسليم الأهالي 50 رأس ماشية و24 مشروعا صغيرا، وأيضا مساعدات زواج ل 10 فتيات يتيمات وتسليم 10 أجهزة تعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال الزيارة يشهد الوزيران وضع حجر الأساس لمصنع أسمنت المصريين، ومجمع مواد البناء بالمنطقة الغربية بمحافظة سوهاج.

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