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الأمم المتحدة ترحب بانسحاب "البوليساريو" من منطقة "الكركرات" في الصحراء الغربية
الأمم المتحدة

الأمم المتحدة ترحب بانسحاب "البوليساريو" من منطقة "الكركرات" في الصحراء الغربية

السبت، 29 ابريل 2017 09:07 ص
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رحبت الأمم المتحدة بانسحاب عناصر جبهة البوليساريو من منطقة الكركرات في الصحراء الغربية المتنازع عليها وتقع بين الجدار الرملي والحدود مع موريتانيا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت أن مجلس الأمن الدولي أقر بالإجماع قرارا قدمته الولايات المتحدة يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية مينورسو حتى 30 أبريل 2018.

وجدد المجلس التأكيد على الحاجة للاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة بشأن وقف إطلاق النار.

وكان المغرب قد أعلن انسحابا أحادي الجانب من منطقة الكركرات في الصحراء الغربية، فيما تصر على أن الصحراء الغربية وهي مستعمرة أسبانية سابقة جزء لا يتجزأ من المملكة، بينما تطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء على حق تقرير المصير.

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