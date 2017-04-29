بث مباشر .. بابا الفاتيكان يترأس القداس الإلهي باستاد الدفاع الجويالسبت، 29 ابريل 2017 09:02 ص
تقدم لكم شبكة الإعلام العربية “محيط” خدمة البث المباشر ، للقداس الالهي الذي يرأسه البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان، صباح اليوم السبت، بالقرية الأوليمبية للدفاع الجوي، بمشاركة الست طوائف الكاثوليك في مصر، وبحضور 25 ألفا من الأقباط بكافة محافظات الجمهورية.
ووجهت القيادة العامة للقوات المسلحة، بتسخير إدارة الشؤون المعنوية كافة الإمكانات الإدارية والفنية والتقنية لنجاح التنظيم لهذا الحدث التاريخي، واستخدام أحدث تقنيات الصوت والتصوير لنقل القداس والمراسم المصاحبة له.
وجهزت إدارة الشؤون المعنوية بالتعاون مع الكنيسة الكاثوليكية فيلمين تسجيليين سيتم عرضهما عن حياة البابا فرانسيس منذ النشأة، وحتى توليه رئاسة الفاتيكان، بجانب مادة عن الكنائس التي تضررت من العمليات الإرهابية السابقة، والتي قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بترميمها ورفع كفاءتها وتطويرها.
وتجري الاستعدادات داخل استاد 30 يونيو، حيث تم تغطية أرضية الاستاد بالكامل بشرائح البلاستيكية، والسجاد ومقاعد المصلين، وتجهيز 3 منصات رئيسية على أرضية الاستاد، وتخصيص واحد منهم للهيكل المقدس “المذبح” الذي يقيم به بابا الفاتيكان صلاة القداس.
كما تم وضع شاشات عرض عملاقة في جميع أرجاء الاستاد لمشاهدة بابا الفاتيكان منذ اللحظة الأولى لوصوله، وسيتم تصويره من الجو ونقله على شاشات العرض كما يتم في الأحداث الرسمية الهامة.
وتشمل المراسم المصاحبة للقداس فقرات كورال وترانيم خاصة لبابا الفاتيكان وإذاعة عددا من الأغاني الوطنية، ويتم توزيع 25 ألف علم به خلفية مصر والفاتيكان، كما سيتم توزيع “كاب” على المشاركين في الصلاة حفاظًا عليهم من حرارة الشمس وزجاجات المياه.
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