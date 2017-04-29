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استقبال حافل للشاعر "حسن عامر" في مطار الأقصر
الشاعر حسن عامر

استقبال حافل للشاعر "حسن عامر" في مطار الأقصر

السبت، 29 ابريل 2017 12:06 م
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استقبل المئات من أهالي الأقصر الشاعر حسن عامر في مطار الأقصر الدولي، بعد مشاركته في مسابقة أمير الشعراء في نسخته السابعة بدولة الإمارات، والذي حصل فيها على المركز الثالث.

وكان في استقبال “عامر” محمد العدوي مدير فرع ثقافة الأقصر، والشاعر الكبير حسين القباحي مدير بيت الشعر، وشعبان شلبي مدير العلاقات العامة بالأزهر، ولفيف من الشخصيات العامة.

ورفع المشاركون أعلام مصر وحملوا الشاعر حسن عامر على الأعناق، والتقطوا صورًا تذكارية معه، ورددوا هتافات من بينها “حسن عامر أمير القلوب”.

الشاعر حسن عامر

الشاعر حسن عامر

الشاعر حسن عامر

الشاعر حسن عامر

استقبال-حسن-عامر2

الشاعر حسن عامر

الشاعر حسن عامر

الشاعر حسن عامر

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