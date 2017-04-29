استقبل المئات من أهالي الأقصر الشاعر حسن عامر في مطار الأقصر الدولي، بعد مشاركته في مسابقة أمير الشعراء في نسخته السابعة بدولة الإمارات، والذي حصل فيها على المركز الثالث.

وكان في استقبال “عامر” محمد العدوي مدير فرع ثقافة الأقصر، والشاعر الكبير حسين القباحي مدير بيت الشعر، وشعبان شلبي مدير العلاقات العامة بالأزهر، ولفيف من الشخصيات العامة.

ورفع المشاركون أعلام مصر وحملوا الشاعر حسن عامر على الأعناق، والتقطوا صورًا تذكارية معه، ورددوا هتافات من بينها “حسن عامر أمير القلوب”.