خبير مروري: اغلاق كوبري «الفاروق» أمام «النقل الثقيل»السبت، 29 ابريل 2017 09:28 ص
أكد اللواء أحمد هشام الخبير المروري، أنه لا توجد أي أعطال أو حوادث تؤدي إلى تحويلات مرورية، مشيرا إلى وجود هدوء تام بكافة الطرق والمحاور.
وأوضح هشام من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم السبت، أن الخدمات المرورية والأمنية تم توزيعها على الطرق المحيطة لستاد “30 يونيو” استعدادا لقداس بابا الفاتيكان اليوم بحضور حوالي 25 ألف شخص، معلنا أنه سيتم غلق أبواب الاستاد الساعة 8 صباحا.
وأعلن أن الطريق الدائري يشهد اغلاق جزئي بسبب أعمال اصلاح الفواصل حيث سيتم استقطاع حارة مرورية ابتداء من مطلع منطقة الرماية حتى مطلع “المريوطية” من صباح اليوم حتى الساعة السادسة من صباح اليوم.
وأشار إلى استمرار اغلاق كوبري “شمال طره” في الاتجاه القادم من كورنيش “المعادي” حتى الأوتوستراد، مؤكدا أنه تحويل القادمين من كورنيش النيل لشارع “سلاح المهندسين” وتحويل القادمين من الاوتوستراد إلى “كوبري المعصرة”.
وأضاف أنه تم منع مرور المركبات ذات الحمولات الثقيلة أعلى كوبري “الفاروق” بحي المعادي بمحافظة القاهرة لوجود خطورة على جسم الكوبري نتيجة الأحمال الزائدة.
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