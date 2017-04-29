رحب الكاتب الصحفي محمد علي إبراهيم، رئيس تحرير الجمهورية الأسبق، اليوم السبت، بكلمة شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، في المؤتمر الذي جمعه مع بابا الفاتيكان أمس الجمعة، حيث أكد أن الطيب نجح في أن يقصف جبهة السفهاء والسفلة الذين أهانوا الإسلام.

وكتب “إبراهيم” خلال تدوينة له عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “قصف جبهة رائع ومركز وتاريخي من شيخ الأزهر لكل المتنطعين والسفهاء والسفلة الذين أهانوا الإسلام ومازالوا” .. مضيفًا: “صح لسانك فضيلة الإمام”.