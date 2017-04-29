الأمم المتحدة تعتمد خطة إغاثة عاجلة لدول الساحل الأفريقيالسبت، 29 ابريل 2017 08:57 ص
اعتمدت الأمم المتحدة وشركاؤها غير الحكوميين من الوكالات الإغاثية الدولية خطة لجمع تمويل قيمته 66ر2 مليار دولار أمريكي لتقديم مساعدات إغاثية عاجلة لثماني دول بمنطقة الساحل الإفريقية لإنقاذ سكانها من الهلاك جوعًا ويمثل ذلك الحد الأدنى المطلوب للإبقاء على حياة الملايين من سكان تلك الدول حيث قدرت الأمم المتحدة جملة احتياجات منطقة الساحل للعام 2017 بنحو 22 مليار دولار أمريكى لكي تعود إلى الوضع الأمثل غذائيا وإنسانيا.
وتتوقع الأمم المتحدة أن تظل منطقة الساحل الإفريقية فى أزمة غذائية وإنسانية خانقة على مدار العام 2017 وحتى نهايته ويرى المنسق العام لأنشطة الإغاثة الإنسانية فى الأمم المتحدة توبى لانزر أن 15 مليونًا على الأقل من سكان دول الساحل الإفريقية يعانون شبح المجاعة.
وتضم أكثر دول هذا الإقليم تضررًا كلا من تشاد ومالي والنيجر والكاميرون ونيجيريا وبوركينا فاسو وموريتانيا والسنغال.. وتعمل الأمم المتحدة على إعادة بناء احتياطيات تلك الدول من المواد الغذائية الأساسية كما تعمل على إعادة 9ر4 مليون من سكان الدول الثماني نزحوا بالفعل عن قراهم لضيق العيش وهربا من الجفاف القاتل.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 11 مليونًا من سكان الدول المطلة على الحوض التشادي الأعظم يحتاجون إلى الإغاثة العاجلة منذ العام 2016 وأن نصف مليون على الأقل منهم بدأت أعراض سوء التغذية في الظهور عليهم وخاصة في مالي التي تشهد توترات سياسية واقتصادية.
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