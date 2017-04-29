أفادت مصادر ميدانية يمنية أن 8 عناصر من ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح بينهم قياديان بارزان قتلوا في غارات للتحالف العربي غربي محافظة تعز .

وقالت المصادر - وفقا لقناة “العربية” الإخبارية اليوم السبت - ” إن القياديين ( غيلان عاطف، ومهيوب الحضوري ) ، قتلا مع 8 من مرافقيهم، بغارات للتحالف شمال معسكر خالد الاستراتيجي، غربي تعز “.

وأضافت المصادر أن (عاطف والحضوري) يعدان من القيادات المقربة من الرئيس السابق .. موضحة أن غيلان عاطف هو المسئول عن حشد المسلحين من أبناء مديرية القفر بمحافظة إب، وتجنيدهم للقتال في صفوف المليشيات.

وأشارت إلى أن غيلان يتهم أيضا بالوقوف وراء الكثير من الجرائم والانتهاكات، بما في ذلك اختطاف، وأعمال سلب ونهب وفرض إتاوات، وتعذيب مختطفين.