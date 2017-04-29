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نظر معارضة متهم على حبسه في تظاهرات ترسيم الحدود اليوم
محكمة ـ محاكمة‎

نظر معارضة متهم على حبسه في تظاهرات ترسيم الحدود اليوم

السبت، 29 ابريل 2017 09:01 ص
وكالات

تنظر محكمة جنح الجيزة، الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، اليوم السبت، معارضة متهم بالتظاهر اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية على حكم حبسه 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.
وكانت نيابة الدقي، أحالت المتهمين في القضية 3096 لسنة 2016 جنح الدقي، حيث ألقي القبض على أكثر من 111 متهمًا في تظاهرات الدقي والعجوزة اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود، وتم إحالة 10 متهمين أحداث إلى محكمة الطفل.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين، إنهم في يوم 25 أبريل من العام الماضي، شاركوا في تظاهرة من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر وممتلكاتهم العامة والخاصة، وتعطيل حركة المرور، وقطع الطرق والمواصلات والحيلولة دون ممارسة المواطنين لحقوقهم وأعمالهم، والدعوة إلى تعطيل الإنتاج، وذلك دون ترخيص من قسم شرطة الدقي التابع له محل التظاهرة.

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