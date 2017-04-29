يواجه اليوم السبت، فريق ستوك سيتي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني رمضان صبحي، نظيره فريق وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد بريطانيا معقل نادي ستوك سيتي.

وفي الجولة نفسها يلعب هال سيتي الذي يضم أحمد المحمدي مع نادي ساوثهامتون.