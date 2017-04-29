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مرشح رئاسي بكوريا الجنوبية: تجربة بيونج يانج لا طائل منها
المرشح الرئاسي مون جاي إن

مرشح رئاسي بكوريا الجنوبية: تجربة بيونج يانج لا طائل منها

السبت، 29 ابريل 2017 08:08 ص
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قال متحدث باسم مون جاي إن المرشح الأوفر حظا للفوز في انتخابات الرئاسة بكوريا الجنوبية إن مون يعتبر أحدث محاولات كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ اليوم السبت “تدريبا لا طائل منه”.

وقال المتحدث باسم مون في بيان في إشارة إلى الزعيم الكوري الشمالي “نحث من جديد نظام كيم جونج أون على الكف فورا عن الأعمال الاستفزازية الطائشة واختيار طريق التعاون مع المجتمع الدولي بما في ذلك التخلي عن البرنامج النووي.

“هذا هو السبيل لإنقاذ نفسه وليس سبيلا لتدمير الذات”.

واختبرت كوريا الشمالية في وقت سابق من يوم السبت إطلاق صاروخ انفجر بعد عدة دقائق من إطلاقه حسبما قال مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون.

وتجري انتخابات الرئاسة الكورية الجنوبية في التاسع من مايو.

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