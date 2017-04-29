أفادت مصادر محلية يمنية أن 3 مدنيين بينهم طفلان قتلوا وأصيب 4 آخرون بجروح في قصف لميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح استهدف منزلهم بمنطقة الصلو جنوب شرقي محافظة تعز .

وقالت هذه المصادر - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت “إن صاروخ كاتيوشا أطلقته مليشيا الحوثي من موقع عسكري تسيطر عليه في منطقة دمنة خدير، سقط على منزل مواطن في مديرية الصلو، مما أسفر عن مقتله بالإضافة إلى اثنين من أطفاله، وإصابة أربعة آخرين بإصابات خطيرة”.

في سياق متصل ، أفاد مصدر عسكري بمقتل 20 عنصرا من ميليشيات الحوثي وصالح وإصابة آخرين خلال عملية تمشيط نفذها الجيش الوطني لمواقع ومبان جنوب غرب مدينة ميدي بمحافظة حجة .. مضيفا أن الجيش داهم مواقع الانقلابيين في الحارة الغربية ومكتب مجموعة الصحيح في ميدي.

من ناحية أخرى ، جدد طيران التحالف غاراته على مواقع وتعزيزات الميليشيات في مديريتي مقبنة وموزع غربي تعز .. وتم استهداف جيوب الحوثيين في معسكر خالد بن الوليد وفي منطقة الهاملي شرقي موزع، وقتل 5 من الميليشيات وجرح آخرين.