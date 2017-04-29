تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة على حريق نشب بمحل مصوغات ذهبيه بمدينة سنورس دون وقوع إصابات بشرية.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطار ا من العميد هشام صادق، مدير الحماية المدني،ة يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمحل مصوغات ذهبية بشارع سعد زغلول بمدينة سنورس.

انتقلت سيارات الاطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق أسفر عن احتراق الحوائط الخشبيه بالمحل وبعض اأوراق والسجلات وبسؤال مالك المحل علل نشوب الحريق لحدوث ماس كهربائي بمروحة داخل المحل ولم يتهم أحد بالتسبب فى الواقعه تم تحرير محضر رقم 3110 لسنة 2017 إدارى مركز سنورس وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.