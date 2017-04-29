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السبت 29 ابريل 2017 08:04 صباحاً
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كثر من 10 زلازل تهز تشيلي خلال ساعتين
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كثر من 10 زلازل تهز تشيلي خلال ساعتين

السبت، 29 ابريل 2017 08:04 ص
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هز أكثر من عشرة زلازل متوسطة القوة الساحل التشيلي في غضون أكثر من ساعتين، أقواهم سجل 5.9 درجة.

ودفعت الهزات المستمرة بعض المدن إلى تعليق الدراسة ومنح العمال عطلة بعد الظهر.

ونقلت أسوشيتد برس عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال الأقوى ضرب في 12.30 بعد الظهر (1530 ت.غ).

والزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجة كان مركزه على بعد نحو 26 ميلا (41.5 كيلومتر) جنوب غرب فالبارايسو، ونحو 65 ميلا (110 كيلومتر) غرب العاصمة سانتياغو.

أعقب ذلك الزلزال 15 هزة تراوحت قوتها من 3.8 إلى 5.7 درجة في غضون نحو ساعتين، ومركزها في نفس المنطقة.

وضرب زلزال قوته 6.9 درجه نفس المنطقة الاثنين.

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