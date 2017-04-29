 Moheet on google
السبت 29 ابريل 2017 08:09 صباحاً
روابط سريعة
مطالبات بفرض غرامات على مواقع التواصل إذا لم تضمن سلامة الأطفال
تويتر وفيس بوك

مطالبات بفرض غرامات على مواقع التواصل إذا لم تضمن سلامة الأطفال

السبت، 29 ابريل 2017 08:08 ص
وكالات

دعا الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية البريطانية لمنع القسوة ضد الأطفال إلى فرض غرامات على “فسيبوك” و”تويتر” والشركات الأخرى التي تدير مواقع التواصل الاجتماعي إذا فشلت في ضمان سلامة الأطفال الذين يستخدمون هذه المواقع.

وحث بيتر وانليس، الذي يقود أكبر جمعية لحماية الأطفال في بريطانيا، الحكومة البريطانية القادمة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد التنمر والمقاطع الإباحية التي تستهدف الأطفال على شبكة الإنترنت من خلال إدخال تصنيفات على المواقع بحسب الفئة العمرية على غرار السينما والتليفزيون. 

وقال وانليس، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن تنظيم شبكة الإنترنت بنفس أسلوب وسائل الإعلام التقليدية سيساعد في حماية الأطفال الذين يستخدمون مواقع مثل فيسبوك وانستجرام وتويتر.

وأضاف أن الوقت قد حان لتواجه الشركات التي تدير هذه المواقع تدقيقا قويا من جانب جهة منظمة مستقلة وتتعرض لغرامات إذا أخفقت في الحفاظ على سلامة الأطفال.

تويتر وفيس بوك

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3