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السبت 29 ابريل 2017 08:09 صباحاً
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مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف على حماة وإدلب
قصف حلب

مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف على حماة وإدلب

السبت، 29 ابريل 2017 08:09 ص
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أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ، ومقره لندن، مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح جراء قصف جوي تركز على بلدات اللطمانة وكفر زيتا في حماة.

وأضاف المرصد ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الاخبارية اليوم السبت :”إن القصف تزامن مع هدوء على محاور القتال بين القوات النظامية ومسلحي المعارضة بعد أن تمكنت القوات النظامية من صد محاولة الفصائل التقدم على محور المصاصنة”.

من جهة أخرى ، أعلن الدفاع المدني في إدلب مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بجروح في قصف لبلدة سرمين ، مضيفا أن البلدة استهدفت بصاروخ محمل بقنابل عنقودية .

وأضاف أن طواقم الانقاذ تمكنت من إبطال مفعول بقايا الصاروخ التي لم تنفجر ، مرجحة ارتفاع عدد القتلى بسبب وجود حالات خطرة بين الجرحى.

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