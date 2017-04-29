مرجع شيعي عراقي يدعو تركيا للتفاوض مع الأكرادالسبت، 29 ابريل 2017 08:00 ص
طالب المرجع الشيعي العراقي، محمد تقي المدرسي الجمعة، تركيا بالكف عن التدخل في شئون العراق، فيما دعاها إلى التفاوض مع الأكراد.
وقال المدرسي في بيان له: الأحرى بالأتراك أن يتفاوضوا مع إخوانهم الكرد لتسعهم العدالة الإسلامية التي انتسبتم إليها.
ودعا المدرسي الشعب الكردي إلى المطالبة بحقوقهم المشروعة عبر السبل المتاحة، وخاطبهم بالقول: “إن عقودًا من الصراع الدموي لم يجدكم شيئًا وإن الاندماج مع شعوب المنطقة تحت ظل الإسلام المعتدل القائمة على الديمقراطية والمساواة خير من السبل التي قد تجعل المنطقة ميدانًا للصراع الدولي”.
وبارك المدرسي للقوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي انتصاراتهم في منطقة الحضر جنوب الموصل، مطالبًا أبناء الشعب بالمزيد من الدعم لأبطالهم لينهوا معاناة إخوانهم في الموصل.
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