في الوقت الذى تستعد فيه بريطانيا للخروج من الاتحاد الاوروبى بمقتضى قانون “البريكسيت” حذر جين بيرتسون المدير العام لوكالة الفضاء الاوروبية من احتمالية ان يؤدى هذا الخروج الى قطع الطريق على بريطانيا من استخدام نظام تحديد المواضع الجغرافية “جى بى اس” الخاص بالاتحاد الأوروبى والذى يبث عبر القمر الصناعى الاوروبى ” جاليليو ” الذى تديره وكالة الفضاء الاوروبية .

وقال بيرتسون انه من المؤسف ان يحظر على بريطانيا الدخول على نظام الـ جى بى اس الاوروبى الذى ساهمت عقول وكوادر بريطانية لسنوات عديدة فى تطويره حتى رأى النور منذ خمسة عشر عاما .

ويتبع القمر الصناعى الاوروبى المشغل لنظام الـ جى بى اس الاوروبى وكالة الفضاء الاوروبية التى ألمحت بريطانيا الى رغبتها فى عدم الخروج من عضويتها وتضم 22 دولة اوروبية حتى بعد تطبيق قانون البريكسيت وخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الارووبى. وقد ادى تشغيل القمر الاوروبى ” جاليليو ” بمعرفة وكالة الفضاء الاوروبية الى وقف الاعتماد الاوروبى على انظمة الـ جى بى اس غير الاوروبية التى تتحكم فيها الولايات المتحدة وروسيا و الصين و اليابان ، كذلك تقوم وكالة الفضاء الأوروبية بتنظيم وتخصيص استخدامات البث للقنوات الفضائية الاذاعية و التليفزيونية فى دول الاتحاد الأوروبى .