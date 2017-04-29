يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم السبت، ارتفاعًا آخر فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 33 درجة.

ومن المتوقع أن تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 18 33

الإسكندرية 12 28

مطروح 12 26

بورسعيد 17 25

دمياط 17 25

بلطيم 16 28

الإسماعيلية 12 33

السويس 18 33

العريش 09 28

نخل 10 32

طابا 14 31

الطور 19 33

مرسى علم 23 31

الغردقة 22 34

شرم الشيخ 23 33

رفح 09 27

كاترين 14 26

سيوة 17 32

المنيا 18 37

الفيوم 18 36

رأس سدر 17 33

أبوسمبل 24 41

وسط الدلتا 17 32

أسيوط 22 39

سوهاج 22 40

الأقصر 22 42

أسوان 26 42

شلاتين 20 35

حلايب 23 31

الوادى الجديد 22 41

قنا 23 40

نويبع 22 33

السلوم 13 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 39

المدينة 23 38

الرياض 25 37

المنامة 28 34

أبوظبى 28 39

الدوحة 28 34

الكويت 26 36

دمشق 11 29

بيروت 18 23

عمان 11 26

القدس 13 25

غزة 15 26

بغداد 20 37

مسقط 27 33

صنعاء 14 26

الخرطوم 26 41

طرابلس 15 22

تونس 11 20

الجزائر 12 19

الرباط 12 20

نواكشوط 20 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 09 26

اسطنبول 13 26

اسلام اباد 18 32

نيودلهى 25 40

جاكرتا 24 32

بكين 17 33

كوالامبور 24 32

طوكيو 11 23

أثينا 13 25

روما 06 20

باريس 03 15

مدريد 07 18

برلين 02 12

لندن 09 14

مونتريال 07 19

موسكو 07 09

نيويورك 11 22

واشنطن 19 29