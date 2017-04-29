"البنتاجون" يرجح مقتل زعيم تنظيم داعش فى أفغانستانالسبت، 29 ابريل 2017 07:53 ص
أعلن البنتاجون، الجمعة، أن زعيم تنظيم داعش فى أفغانستان، ربما قتل الأسبوع الحالى خلال عملية فى شرق البلاد، والتى قتل خلالها جنديان أمريكيان فى ظروف لا تزال قيد التحقيق.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جيف ديفيس إن نحو 50 جنديا أميركيا و40 عسكريا من القوات الخاصة الأفغانية نقلوا جوا مساء الأربعاء قرب مقر رئيسى لتنظيم داعش فى ولاية نانغارهار (شرق) يستخدم من قبل عبد الحسيب، الذى يعتبره البنتاجون زعيم التنظيم الجهادى فى أفغانستان.
وذكر بيان للقوات الأميركية فى أفغانستان “بعد دقائق من الهبوط تعرضت قواتنا المشتركة لإطلاق نار كثيف من اتجاهات مختلفة ومن مواقع قتالية مجهزة بشكل جيد”.
وأضاف البيان “ورغم هذا تمكنت قواتنا بنجاح من الاطباق على العدو وقتلت عدة قياديين رفيعى المستوى من مجموعة خراسان وحوالى 35 مقاتلا”.
ويقع المجمع قرب منطقة الأنفاق حيث ألقت القوات الأمريكية فى 13 أبريل “أم القنابل”، وهى اقوى قنبلة غير نووية استخدمتها القوات الأميركية فى المعارك.
ويعتقد مسئولون فى البنتاجون، أن عبد الحسيب قتل خلال تلك العملية، لكن لا تأكيد حتى الساعة، وفق ديفيس، وأشار بيان للقيادة الأميركية فى أفغانستان أنه “فى حال تأكد، فإن مقتل الأمير (عبد الحسيب) وأتباعه سيؤثر بشكل كبير على عمليات (تنظيم داعش) فى أفغانستان وسيساعدنا على تحقيق هدفنا بتدميره فى العام 2017”.
وبحسب المصدر نفسه، فإن “العديد من كبار المسؤولين” فى تنظيم داعش وجماعة خراسان، فرعه المحلي، و”ما يصل إلى 35 مقاتلا” قد قتلوا.
وكان البنتاجون أعلن الجمعة أنه يحقق فى ظروف مقتل الرقيبين فى فرقة المغاوير جوشوا روجرز وكاميرون توماس ليل الأربعاء -الخميس خلال مشاركتهما فى الهجوم.
وقال المتحدث باسم البنتاجون الكابتن جيف ديفيس، “نحن نحقق فى ظروف مقتل الجنديين فى القوات الخاصة خلال مهمة قتالية فى بداية اشتباك عنيف بالنيران دام ثلاث ساعات”.
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